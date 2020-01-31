شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "أمازون" يقفز بأكثر من 9% ويعيد القيمة السوقية أعلى التريليون دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم "أمازون" للتجارة الإلكترونية خلال تعاملات اليوم مستفيدا من نتائج الأعمال الفصلية القوية عن الربع الأخير من عام 2019 الأمر الذي دفع القيمة السوقية للشركة أعلى حاجز التريليون دولار مجددا.



وسجلت "أمازون" أرباحا قدرها 3.3 مليار دولار أو ما يعادل 6.47 دولار للسهم في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي مقارنة بـ6.04 دولار للسهم قببل عام، وأشارت التوقعات إلى تحقيق 4.04 دولار للسهم.



وقفزت إيرادات الشركة إلى 87.4 مليار دولار خلال الربع الراابع من عام 2019 من 72.38 مليار دولار في نفس الفترة من العام الأسبق، بينما توقع محللون إيرادات عند 52.67 مليار دولار.



وبلغت أرباح "أمازون" من الحوسبة السحابية 2.6 مليار دولار أعلى من توقعات عند 2.45 مليار دولار، بينما حققت إيرادات من هذه التكنولوجيا بنحو 9.95 مليار دولار اعلى من توقعات عند 9.87 مليار دولار.

وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "أمازون" بحلول الساعة 17:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 9.1% إلى 2041.7 دولار مما دفع القيمة السوقية إلى 1.001 تريليون دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 2055.7 دولار وأقل سعر عند 2002.2 دولار.