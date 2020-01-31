شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: النفط يكسر الدعم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر النفط من كسر مستوى 51.80 ويحاول الثبات دونه، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، ممهداً الطريق أمام اختبار حاجز 50.00 دولار كمحطة رئيسية تالية، مع الإشارة إلى أن الارتقاء فوق 51.80 قد يدفع السعر لتحقيق مكاسب لحظية تستهدف اختبار مناطق 54.60 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

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