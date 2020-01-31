شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: الذهب يرتفع بهدوء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب مزيد من الميل الصاعد ليبتعد عن مستوى 1575.90، معززاً فرص استمرار الارتفاع خلال الجلسات القادمة، ونتوقع التوجه نحو 1611.20 في حال أكد السعر ثباته فوق 1575.90، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 ومؤشر ستوكاستيك يقدّمان إشارات إيجابية تدعم الارتفاع المحتمل.

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