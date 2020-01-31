شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: اليورو يختبر المقاومة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج اليورو مقابل الدولار بإيجابية ملحوظة ليختبر المقاومة المحورية 1.1085، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استمرار الميل الصاعد وإغلاق اليومي فوق هذا المستوى سيوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر لاستعادة المسار الصاعد من جديد، بينما الثبات دونه سيدفع السعر للتوجه نحو مستويات 1.0985 ثم 1.0880 كأهداف سلبية تالية.

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