شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أداء متباين للأسهم الأمريكية عند بدء تداولاتها اليوم والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 7:57 مساءً, 31 يناير 2020 م المناطق _ نيويورك تراجع المؤشران القياسيان للأسهم الأمريكية اليوم عند بدء جلسة التداول مع تضررهما من مخاوف بشأن تأثير تفش وبائي لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، فيما لقي المؤشر ناسداك دعماً من أرباح قوية أعلنتها أمازون دوت كوم.

وانخفض داو جونز 46.40 نقطة، أو 0.61 بالمئة، إلى 28813.04 نقطة في بداية الجلسة، بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 1.33 نقطة، أو 0.04 بالمئة، إلى 3282.33 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 25.39 نقطة، أو 0.27 بالمئة، إلى 9324.33 نقطة.

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