شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تستهل تعاملاتها على تراجع والان نبدء بالتفاصيل
وانخفض داو جونز 46.40 نقطة، أو 0.61 بالمئة، إلى 28813.04 نقطة في بداية الجلسة، بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 1.33 نقطة، أو 0.04 بالمئة، إلى 3282.33 نقطة.
وصعد المؤشر ناسداك المجمع 25.39 نقطة، أو 0.27 بالمئة، إلى 9324.33 نقطة.
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