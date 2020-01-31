ارتفاع واردات الصين من النفط السعودي 47%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
ارتفعت واردات الصين من النفط الخام السعودي 47 % في 2019، مقارنة مع الفترة نفسها في 2018، محتلة بذلك المرتبة الأولى بين دول العالم المصدرة للصين، بحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك في بكين أمس.
وتأتي الزيادة السنوية الكبيرة في الواردات من السعودية بعد استراتيجية تسويقية جديدة تبنتها شركة أرامكو، والتي وقعت اتفاقي توريد جديدين على الأقل مع شركات تكرير خاصة في الصين دخلت السوق ابتداء من أواخر 2018. وفي السابق، كانت أرامكو السعودية تتعامل فقط مع شركات التكرير الحكومية في الصين في العقود الطويلة الأجل.
وأفادت بيانات من الإدارة العامة للجمارك بأن واردات الصين في 2019 من الرياض وهي أكبر مصدر للنفط في العالم بلغت إجمالا مستوى قياسيا عند 83.32 مليون طن، أو 1.67 مليون برميل يوميا. وبلغت الشحنات في ديسمبر 6.99 ملايين طن.
وجاءت روسيا كثاني أكبر مورد للصين، بتصدير شحنات قياسية إلى بكين بلغت 77.64 مليون طن في 2019، بنحو 1.55 مليون برميل يوميا، بارتفاع نسبته 9% تقريبا مقارنة مع العام السابق حسبما أظهرته البيانات. وأسهم الطلب من شركات التكرير الصينية المستقلة على خام إسبو، إحدى درجات التصدير الرئيسية لروسيا، في زيادة الواردات من موسكو.
وتراجعت واردات الصين من الولايات المتحدة، التي تضررت بشدة جراء الحرب التجارية بين واشنطن وبكين التي استمرت فترة طويلة، بواقع النصف تقريبا في 2019 إلى 6.35 ملايين طن، في غياب واردات في ديسمبر.
وأظهرت البيانات الجمركية أن الواردات من إيران بلغت في ديسمبر نحو 405 آلاف طن، بينما سجل إجمالي الكميات السنوية 14.77 مليون طن، ما يمثل نحو نصف واردات 2018.
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