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اعتماد 109 مخططات في 2019 .. وجازان تتصدر بحصة 24%

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

اعتمد مركز خدمات المطورين «إتمام» خلال عام 2019 نحو 109 مخططات بمساحات إجمالية تجاوزت 179 مليون م2 بمختلف مناطق المملكة، بهدف تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتقديم الحلول والخدمات المتكاملة للمطورين العقاريين لضخ المزيد من المشاريع السكنية.

ووفق إحصائية صادرة عن «إتمام» تصدرت منطقة جازان المناطق بالنسبة الأعلى في مساحة اعتماد المخططات لعام 2019، حيث بلغت نسبتها 24% وبمساحة تجاوزت 42 مليون م2، تلتها منطقة الرياض بمساحة تزيد على 37 مليون م2 ومتصدرة بالنسبة الأكبر لإجمالي عدد المخططات المعتمدة بنسبة 20%، وجاءت منطقة عسير ثالثة بمساحة تتجاوز 22 مليون م2.

وضمن الخدمات الأخرى التي يقدمها المركز للمطورين العقاريين وأصحاب المشروعات السكنية فقد أنجز المركز بنهاية عام 2019 طلبات رخص البناء لوحدات سكنية بلغ إجمالي عددها 6819 وحدة، كما قام المركز بإنهاء إصدار شهادات لتأهيل المطورين العقاريين وصل عددها إلى 73 شهادة، وتلقى المركز طلبات استفسار عن سريان الصك بعدد إجمالي 581 صكا، كما تعامل المركز مع طلبات لتأييد تسجيل عمالة بلغ عددهم 18,032 عاملا على مشاريع سكنية.

وانطلاقا من الهدف الاستراتيجي للمركز بتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بتقديم خدمات المطور العقاري، قام المركز عام 2019 بالربط الالكتروني لإصدار رخص البناء عن طريق منصته الالكترونية مع أمانة المنطقة

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الشرقية، وأمانة منطقة الرياض، وأمانة منطقة المدينة المنورة، وأمانة العاصمة المقدسة، وأمانة الأحساء، وأمانة منطقة عسير، وأمانة محافظة جدة.

ويعد مركز خدمات المطورين العقاريين أحد برامج وزارة الإسكان الهادفة لتيسير إجراءات المطور العقاري لدعم العرض وتمكين الطلب، وتيسير حصول المواطنين على السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، مما ينتج عنه رفع نسبة تملك المساكن، إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع المشروعات السكنية.

إتمام عام 2019

109 مخططات

المساحة 179مليون م2

أبرز 3 مناطق:

جازان42 مليون م2 (23.5%)

الرياض 37 مليون م2 (20.6%)

عسير 22 مليون م2 (12.3%)

رخص بناء لـ6819 وحدة سكنية

73 شهادة لتأهيل المطورين العقاريين

طلبات تأييد تسجيل عمالة لـ18,032 عاملا

الربط الالكتروني لإصدار رخص البناء مع 7 أمانات