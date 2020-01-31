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81.7 مليارا للمتقاعدين خلال 2019

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة 81.7 مليار ريال إجمالي الاستحقاقات المصروفة وبدل غلاء المعيشة للمتقاعدين والمستفيدين من المعاشات التقاعدية خلال 2019، بزيادة 1.63% عما صرف خلال 2018. وأفادت المؤسسة العامة للتقاعد في تقرير أمس بأن إجمالي عدد المتقاعدين والمستفيدين بنهاية عام 2019 تجاوز 1.2 مليون متقاعد ومستفيد. وبينت أن عدد المتقاعدين (الذكور والإناث) خلال 2019 بلغ 42.5 ألف متقاعد بزيادة 5.4% عن 2018، يمثل المتقاعدون العسكريون منهم 55%، فيما يمثل المتقاعدون المدنيون 45%. وأشارت التقاعد إلى أن المتقاعدات خلال 2019 يمثلن 15.8% من إجمالي عدد المتقاعدين. وذكرت أن عدد المستفيدين خلال العام الماضي بلغ 34.5 ألف مستفيد بزيادة 6% عن عام 2018. Advertisements مصروفات التقاعد 2019 81.7 مليارا إجمالي الاستحقاقات المصروفة وبدل غلاء المعيشة

1.63 % معدل الزيادة في المنتصف عن عام 2018

استفاد منها 1,217,257 متقاعدا ومستفيدا المتقاعدون خلال 2019: 42,545 متقاعدا %5.4 الزيادة عن 2018

55 % المتقاعدون العسكريون

%45 المتقاعدون المدنيون

%84.2 المتقاعدون

%15.8 المتقاعدات المستفيدون خلال 2019: 34,589 مستفيدا 6 % الزيادة عن 2018



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