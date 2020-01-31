شكرا لقرائتكم خبر عن أداء متباين للأسهم الأمريكية مع تجاذب السوق بين مخاوف كورونا وأرباح "أمازون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشران القياسيان ستاندرد اند بورز500 وداو جونز الصناعى عند الفتح فى بورصة وول ستريت ، اليوم الجمعة ، مع تضررهما من مخاوف بشأن تأثير تفش وبائى لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، لكن المؤشر ناسداك لقى دعما من أرباح قوية أعلنتها أمازون دوت كوم.

وانخفض مؤشر داو جونز 46.40 نقطة، أو 0.61 بالمئة، إلى 28813.04 نقطة فى بداية الجلسة بينما تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 1.33 نقطة، أو 0.04 بالمئة، إلى 3282.33 نقطة ، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 25.39 نقطة، أو 0.27 بالمئة، إلى 9324.33 نقطة.