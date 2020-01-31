شكرا لقرائتكم خبر عن 33 %حجم تعاملات العرب والأجانب بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت تعاملات المصريين نسبة 67.2% من إجمالى تعاملات السوق، واستحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 23.5%، والعرب على 9.4% خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية، فيما سجل الأجانب "غير العرب" صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 76.4 مليون جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 36.7 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومنذ بداية العام، سجلت تعاملات الأجانب غير العرب فسجلت صافى بيع قدره 190.5 مليون جنيه منذ بداية العام، كما سجل العرب صافى بيع قدره 199.4 مليون، جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات، واستحوذت تعاملات المصريين على نسبة 65.8% من قيم التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب نسبة 24.5% وسجل العرب 9.7%.

وارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 10.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 708.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.6% عن الأسبوع الماضى، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 391.1 مليار جنيه إلى 400 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.3%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 204.5 مليار جنيه إلى 205.9 مليار جنيه بنسبة نمو 0.7%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 595.6 مليار جنيه إلى 605.9 مليار جنيه بنسبة نمو 1.7%، وصعد رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.3 مليار جنيه إلى 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو 7.7%.

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وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 13918.84 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 538.04 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 0.87% مغلقًا عند مستوى 1395.11 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 2.07% مغلقًا عند مستوى 16099.11 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 6.56% ليغلق عند مستوى 560.12 نقطة.

وبالنسبة للتداول، تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 9.7 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 796 مليون ورقة منفذة على 96 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 10.4 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 767 مليون ورقة منفذة على 84 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.