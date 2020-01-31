شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح "إكسون موبيل" 5.2% بفعل ضعف هوامش التكرير والكيماويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة إكسون موبيل اليوم الجمعة انخفاض أرباح الربع الأخير من العام الماضى 5.2%، إذ تضررت نتائجها من ضعف الهوامش فى أنشطتها للتكرير والكيماويات.

وتراجع صافى الربح العائد للمساهمين إلى 5.69 مليار دولار أو 1.33 دولار للسهم فى الأشهر الثلاثة المنتهية فى 31 ديسمبر ، من ستة مليارات دولار أو 1.41 دولار للسهم قبل عام ، وشملت أرباح الشركة فى الربع الرابع مكسبا بقيمة 3.9 مليار دولار، يأتى بشكل أساسى من بيع أصول غير عاملة بقطاع أنشطة المنبع فى النرويج إلى فار إنرجى إيه.إس ، وارتفع إنتاج أكبر شركة نفط أمريكية 0.2% إلى 4.02 مليون برميل يوميا من المكافئ النفطى فى الربع الرابع.

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وفى وقت سابق من الأسبوع الجاري، رفعت الشركة تقديراتها لإنتاج النفط من كشف تابع لها فى جيانا بمقدار مليارى برميل، ليصل إجمالى موارد النفط والغاز القابلة للاستخراج من الكشف إلى ما يزيد عن ثمانية مليارات برميل.