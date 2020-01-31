شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "إكسون موبيل" يهبط بحوالي 4% بعد انخفاض الأرباح الفصلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "إكسون موبيل" خلال تعاملات اليوم عقب إعلان شركة الطاقة الأمريكية عن نتائج الأعمال الفصلية عن الربع السنوي الرابع من عام 2019، وذلك بفعل الضغوط على أسعار الننفط خلال العام الماضي.



وكشفت الشركة عن تسجيل أرباح فصلية بحوالي 5.69 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأخير من العام الماضي مقارنة بستة مليارات دولار في نفس الفترة من عام 2018.

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وعند استثناء بعض المواد المكررة، يتبين أن "إكسون موبيل" حققت أرباحا بحوالي 41 سنتا للسهم مقارنة بتوقعات أشارت إلى 43 سنتاً للسهم.



وبالنسبة للإيرادات الفصلية، فقد سجلت شركة الطاقة 67.17 مليار دولار مقارنة بـ71.90 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2018، في حين توقع محللون تسجيل إيرادات عند 64.16 مليار دولار.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "إكسون موبيل" بحلول الساعة 16:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.8% إلى 62.3 دولار، وسجل السهم أعلى سعر اليووم عند 63.2 دولار بينما سجل أقل سعر عند 62.01 دولار.