شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية اللبنانى يطالب جمعية المصارف بخفض أسعار الفائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير المالية اللبنانى غازى وزنى اليوم الجمعة إن ودائع البنوك لن تُمس فى ظل أزمة مالية ودعا جمعية المصارف لخفض أسعار الفائدة.

وقال بيان صادر عن مكتب وزنى ، بعد اجتماعه مع جمعية المصارف ، إن الوزير دعا الجمعية لخفض أسعار الفائدة فى الفترة المقبلة لتحفيز النشاط الاقتصادى وتخفيف العبء عن المالية العامة للبلاد.

قال رئيس الوزراء اللبنانى حسان دياب، إن الوضع الاقتصادى الذى تمر به البلاد ومختلف قطاعاتها، يعانى صعوبات متعددة، وإن الأمر يقتضى قدرا من الصبر والتحمل، آملا أن تستطيع الحكومة الجديدة تحقيق إنجاز يؤدى إلى الخروج من الأزمة التى يعيشها لبنان.

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وأشار دياب ، خلال اجتماع مع أعضاء مجلس إدارة الهيئات الاقتصادية (تجمع لمؤسسات القطاع الخاص فى لبنان) اليوم الجمعة إلى أنه على دراية أن وضع المؤسسات الاقتصادية شديد الصعوبة وأنها تواجه تحديات كبيرة، مؤكدا أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لإيقاف حالة التدهور الراهنة حتى تستعيد الدورة الاقتصادية حركتها.

وشدد على أن عمليات التدمير التى تتعرض لها بعض المؤسسات، فضلا عما تمثله من ضغوط إضافية على الأوضاع الاقتصادية لتلك المؤسسات، فإنها أيضا تمثل تشويها للاحتجاجات الشعبية ومطالبها الحقيقية وأهدافها الإصلاحية.

من جانبه، أكد رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير أن الهيئات ستقف إلى جانب الحكومة فى خطواتها الإصلاحية ومهمة إعادة بناء الثقة فى الدولة والاقتصاد والوضعين المالى والنقدي.