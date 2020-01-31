شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى التونسى: تباطؤ التضخم السنوى فى تونس إلى 5.8% فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مروان العباسى ، محافظ البنك المركزى التونسى، اليوم الجمعة، إن معدل التضخم السنوى فى البلاد انخفض إلى 5.8% فى يناير من 6.1% فى ديسمبر.

ورفع البنك المركزى ، سعر الفائدة الرئيسى إلى 7.75% من 6.75% فى فبراير العام الماضى لمكافحة ارتفاع التضخم الذى سجل 6.8% فى 2019.

وقعت تونس، أمس الخميس، ثلاث اتفاقيات تمويل مع البنك الدولى بقيمة إجمالية قدرها 913.95 مليون دينار (ما يعادل 323.11 مليون دولار أمريكي)، تهدف إلى تمويل المؤسسات الناشئة ودعم مشاريع فى قطاع التحول الرقمى.

وستخصص اتفاقية التمويل الأولى المقدرة بـ 66.9 مليون يورو (أى ما يعادل 208 مليون دينار) لدعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة، فيما سيتم سداد هذا التمويل على فترة 35 سنة منها فترة إمهال بـ7 سنوات ونصف السنة.

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وتهدف الاتفاقية الثانية والبالغ قيمتها 151 مليون دولار، أى ما يناهز 427،71 مليون دينار، إلى دعم مشروع نقل الكهرباء المنتج من الطاقات المتجددة عبر تعزيز نظام نقل الكهرباء فى تونس وتحسين أداء الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وسيتم سداد هذا التمويل على امتداد 35 سنة منها فترة إمهال بـ5 سنوات.

أما الاتفاقية الثالثة المقدرة قيمتها بـ89.2 مليون يورو، أى ما يعادل 240ر278 مليون دينار، فستخصص لدعم مشروع التحول الرقمى للخدمات الإدارية الموجهة للمواطن التونسى من خلال تطوير الحوكمة الالكترونية وتركيز النظم المعلوماتية لتحسين الخدمات الإدارية خاصة منها المتعلقة بأنظمة الحماية الاجتماعية والتعليم والموجهة بصفة مباشرة للمواطن.

ويستهدف هذا البرنامج الفئات ضعيفة الدخل والفئات الهشة من ذوى الاحتياجات الخاصة والنساء فى المناطق الريفية بهدف تسهيل حصولهم على هذه الخدمات، وسيتم سداد هذا التمويل على مدى 35 سنة منها 5 سنوات ونصف فترة إمهال.

ووقع هذه الاتفاقيات بمقر وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، بالعاصمة تونس، كل من الممثل المقيم للبنك الدولى بتونس، طونى فرهايجن، ووزراء الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سليم الفريانى والمالية والتنمية والاستثمار والتعاون الدولى بالنيابة، رضا شلغوم وتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، أنور معروف والمديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات، بثينة بن يغلان، والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، منصف الهرابي.