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شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض حاد للأسهم الأمريكية في بداية التعاملات نتيجة تفشي فيروس "كورونا" والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم بشكل حاد في ظل تفشي فيروس "كورونا" بشكل واسع النطاق في الصين وانتقاله إلى دول أخرى الأمر الذي ينذر بأضرار على نمو الاقتصاد العالمي.
وأعلنت الصين ارتفاع عدد الوفيات إلى نحو 215 شخصا وإصابة أكثر من عشرة آلاف آخرين، كما كشفت الوولايات المتحدة عن أول حالة انتقال للفيروس من شخص لآخر.
وظهرت حالات أخرى في عدة دول آسيوية وأوروبية مما دفع منظمة الصحة العالمية لإعلان حالة الطوارئ الصحية من أجل احتواء الفيروس.
وكشفت بيانات حكومية عن انخفاض إنفاق المستهلكين في أمريكا بنسبة 0.3% في الشهر الماضي بينما زادت الأجور بنفس النسبة خلال ديسمبر/كانون الأول.
وعلى صعيد التعاملات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 15:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% (ما يعادل 330 نقطة) على 28533 نقطة، واننخفض "ناسداك" بنسبة 0.7% (ما يعادل 67 نقطة) إلى 9231 نقطة، بينما تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.7% (ما يعادل 24 نقطة) إلى 3261 نقطة.
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