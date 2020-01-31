شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس تواصل خسائرها وتستعد لتسجيل أكبر خسائر شهرية منذ مايو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الجمعة مواصلة خسائرها في ظل القلق من انتشار فيروس "كورونا" القاتل في الصين ودول أخرى، ويستعد المعدن الصناعي لتسجيل خسائر شهرية بنحو 9% لتصبح الأكبر منذ مايو/أيار.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية أمس حالة الطوارئ الصحية الدولية بسبب انتشار فيروس كورونا في العديد من الدول.

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ويعني ذلك مطالبة الدول والحكومات حول العالم بالتنسيق والتعاون من أجل احتواء الفيروس عن طريق اتخاذ قرارات سياسية ومالية ومحاولة تطوير لقاح مضاد.



وارتفع عدد حالات الوفاة في الصين بسب الفيروس التاجي إلى أكثر من 200 شخص وإصابة اكثر من عشرة آلاف آخرين كما ظهرت المزيد من الحالات المرضية في الولايات المتحدة ودول أوروبية وآسيوية.



وعلى صعيد التعاملا، انخفضت أسعار النحاس عقود تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 15:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.85 إلى 2.50 دولار للرطل، وسجل المعدن الصناعي أعلى سعر اليوم عند 2.56 دولار للرطل وأقل سعر عند 2.50 دولار للرطل.