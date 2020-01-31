شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط بصدد تكبد أكبر خسارة شهرية منذ مايو 2019 بفعل مخاوف انتشار فيروس كورونا فى الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار النفط العالمية من تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، ليقترب الخام الأمريكي من ملامسة أدنى مستوى فى عدة أشهر ،ويسجل خام برنت أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ، حيث الأسعار بصدد تكبد أكبر خسارة شهرية منذ أيار/مايو 2019 ،بفعل مخاوف انتشار فيروس كورونا الجديد فى الصين ، وتأثيره السلبي المحتمل على ثاني أكبر اقتصاد مسهلك للنفط فى العالم ، ويضغط على الأسعار أيضا ارتفاع تجاوز التوقعات لمخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة.

تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 52.10$ ، من مستوى الافتتاح عند 52.91$، و سجل أعلى مستوي عند 53.33$ ،وانخفض خام برنت إلى مستوي 57.15$ للبرميل الأدنى منذ 3 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 59.11$ ، وسجل أعلى مستوي عند 59.58$.

عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،فقد الخام الأمريكي نسبة 0.3% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،وسجل أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 51.69$ للبرميل ،و انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.7%.

وعلى صعيد تعاملات شهر كانون الثاني/يناير ،والتي تنتهي رسميا عند تسوية الأسعار اليوم ، فقدت أسعار النفط العالمية أكثر من 14% ، بصدد تكبد أول خسارة شهرية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة ،وبأكبر خسارة شهرية منذ أيار/مايو 2019.

فى الصين ،أعلنت السلطات الصحية يوم الجمعة ،ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد فى البلاد إلى 9,692 حالة ،وزادت الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس القاتل إلى 213 حالة.

ويعد انتشار الوباء الجديد فى الصين ، مصدر قلق كبير فى الأسواق العالمية ،حيث من المحتمل فرض المزيد من القيود على السفر والرحلات ، وهو ما سوف يؤثر بلا أدنى شك على مستويات الطلب على الوقود فى ثاني أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

وقال بنك باركليز يوم الثلاثاء إن أسعار النفط ستتأثر بواقع 2$ للبرميل بسبب الأثر الاقتصادي السلبي المحتمل لتفشي فيروس كورونا فى ثاني أكبر مستهلك للنفط فى العالم وأكبر مستورد له.

Advertisements

وخفض البنك توقعات أسعار النفط على مدار العام بالكامل ، بالنسبة للخام الأمريكي من 59$ إلى 57$ للبرميل ،ولخام برنت من 64$ إلى 62$ للبرميل.

وتوقع البنك قيام تحالف "أوبك بلس" باتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم السوق عندما يجتمع فى آذار/مارس المقبل ، فى حال تخلف الطلب عن التوقعات بما يتراوح بين 600 ألف إلى 800 ألف برميل يوميا خلال الربع الأول من هذا العام.

وقال بنك جولدمان ساكس ،إن الطلب العالمي على النفط قد ينخفض بمقدار 260 ألف برميل يوميا ،وهو ما سوف يقلص أسعار النفط بنحو 3$ للبرميل ،وأعاذ ذلك إلى انتشار وباء كورونا فى الصين.

ومن جانيه قال وزير الطاقة السعودي الأمير "عبد العزيز بن سلمان " إن بلاده تراقب عن كثب تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد الصيني وسوق النفط ،وأكد على الثقة فى قدرة الحكومة الصينية والمجتمع الدولي على احتواء انتشار الفيروس.

وأضف بن سلمان ،أن ما يحدث فى السوق مدفوع فى الأساس بالعوامل النفسية والنظرة شديدة التشاؤم التي يتبناها بعض الأطراف ، بالرغم من تأثير الفيروس المحدود للغاية على الطلب العالمي ،وأشار إلى ما حدث أيان عام 2003 أثناء اندلاع وباء السارس وتأثيره الضعيف حينها على مستويات الطلب على النفط.

وقالت منظمة الصحة العالمية يوم الخميس أن تفشي فيروس كورونا فى الصين ،وانتشر إلى نحو 18 دولة ، يشكل حاليا حالة طوارئ صحية عامة ، لكنها فى الوقت نفسه عارضت القيود المبالغ فيها على حركة السفر والتجارة.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء زيادة المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 3.5 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 24 كانون الثاني/يناير، فى أول زيادة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 0.7 مليون برميل.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد استقر الأسبوع السابق بدون أي تغيير يذكر ،وذلك للأسبوع الثاني على التوالي ،ليظل الإجمالي عند 13 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوي على الإطلاق للإنتاج فى الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط فى العالم.