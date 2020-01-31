شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا : لقاح لفيروس كورونا قريبا والان نبدء بالتفاصيل

-قالت وزيرة البحث العلمي في ألمانيا اليوم الجمعة إنها تتوقع تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا في غضون شهور.

وذكرت الوزيرة أنيا كارليتشيك "إذا كنا نريد احتواء هذا المرض فمن المحبذ أن يكون لدينا لقاح في وقت قصير نسبيا ونفترض أن يتم هذا في غضون بضعة أشهر".

جاءت هذه التصريحات بعد أن قالت شركة الأدوية الحيوية كيورفاك إيه.جي والتحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة إنهما يعملان معا لتطوير لقاح ضد الفيروس الذي جرى رصده لأول مرة في الصين في ديسمبر كانون الأول.