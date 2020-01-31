لو أشتريت تذكرة يحق لك إعادتها.. تفاصيل النظام الجديد للسكة الحديد الخاص بقواعد الحجز وإعادة التذاكر

في سابقة جديدة من هيئة السكة الحديد للتسهيل على المواظنين تبدأ غدا السبت تطبيق التعديلات التى أدخلتها على نظام حجز تذاكر القطارات وقواعد التراجع عن السفر وإعادة التذاكر واسترداد قيمتها، حيث أرسلت منشورا بالقواعد الجديدة إلى إدارات المبيعات والتسويق وخدمة العملاء والشئون المالية وأجهزة التفتيش المختلفة بالهيئة للعلم والتنفيذ لما تضمنته القواعد الجديدة.

وتضمنت التعديلات الجديدة رفع نسبة الخصم على التذاكر التى يتم إعادتها من الركاب بعد حجزها لتصل إلى 50% من إجمالى قيمة التذكرة فى حالة إعادتها قبل موعد السفر بـ 24 ساعة، وتصل إلى 25% فى حالة إعادتها قبل موعد السفر بـ 48 ساعة بدلا من 20% المتبع حاليا قبل صدور هذا القرار، حيث يتم خصم الجزء المقتطع من قيمة التذكرة كمصاريف إدارية، مع جبر المبلغ الناتج الواجب رده للركاب لأقرب واحد جنيه لصالح هيئة السكة الحديد.

وأصدرت هيئة السكة الحديد تعليمات لإدارة الحاسب الآلى بها بتعديل نسبة رد التذاكر قبل ميعاد السفر بمدة 48 ساعة لتصبح نسبة الخصم 25% من قيمة التذكرة بدلا من 20%، وتسجيل نسبة خصم 50% من قيمة التذكرة فى حالة رد التذاكر قبل السفر بـ 24 ساعة، حيث لم يكن متاحا قبل هذا القرار رد التذاكر قبل السفر بفترة 24 ساعة أو أقل من 48 ساعة.

واستشهد قرار مجلس المديرين بالتذكرة التى قيمتها 67 جنيها ويرغب الراكب فى إعادتها واسترداد قيمتها قبل موعد السفر بـ 48 ساعة يتم خصم 25% من قيمتها تتضمن 16.75 جنيه قيمة المصاريف الإدارية و0.10 إعانة الأعمال الخيرية و0.40 دمغة توقيع وتنمية موارد الدولة و18 جنيها المبلغ الواجب خصمه على التذكرة بعد التقريب لأقرب واحد جنيه لصالح الهيئة ليبلغ صافى ما سوف يرد للراكب مبلغ 49 جنيه.

كما شمل قرار مجلس المديرين بهيئة السكة الحديد حالة أخرى وهى أن التذكرة التى قيمتها 67 جنيها ويرغب الراكب فى إعادتها واسترداد قيمتها قبل السفر بـ 24 ساعة يتم خصم 50% من قيمتها وتتضمن 33.50 جنيه جنيه قيمة المصاريف الإدارية و0.10 إعانة الأعمال الخيرية و0.40 دمغة توقيع وتنمية موارد الدولة و34 جنيه المبلغ الواجب خصمه على التذكرة بعد التقريب لأقرب واحد جنيه لصالح الهيئة ليبلغ صافى ما سوف يرد للراكب مبلغ 33 جنيها.