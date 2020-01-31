صعدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 30- 1- 2020 بشكل كبير في بداية تعاملات السوق المحلية اليوم، ليسجل عيار 21 الأكثر انتشارًا ومبيعًا نحو 699 جنيهًا للجرام، مقابل 691 جنيهًا خلال تعاملات أمس، وفقا لوصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية بالقاهرة في تصريحات نشرتها جريدة المال.
وقال واصف إن أسعار الأوقية في بورصة الذهب العالمية ارتفعت بشكل كبير لتقترب من أعلى سعر خلال 7 سنوات، وذلك في رابع أيام التعاملات في البورصة لتقترب الأوقية من 1581 دولارا بارتفاع نحو 13 دولارا.
وتوقع واصف استمرار الصعود الأسبوع الحالى نتيجة لجوء المستثمرين إلى الملاذ الآمن فى ظل عدد من المتغيرات العالمية، أبرزها انتشار فيروس كورونا الصينى ولجوء بعض الدول لوقف الطيران إلى بعض المناطق الصينية.
وتؤثر أسعار الدولار أمام الجنيه فى السوق المحلية على سعر الذهب في مصر، إضافة إلى سعر الأوقية عالميًّا.
أسعار الذهب فى مصر الآن
سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 699 جنيهًا.
سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 800 جنيه.
سعر جرام الذهب عيار 18 ارتفع عند 598 جنيهًا.
سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5592 جنيهًا.
وسجل سعر الأوقية 1581 دولارًا.
ويتأثر سعر الذهب بأي أزمات دولية، سواء اقتصادية أو سياسية، ما يضطر المستثمرين للجوء إلى المعدن الأصفر، الذي يعدّ الملاذ الآمن خلال الأزمات، وحال استقرار الأوضاع عالميا فيسهم فى انخفاض الأسعار نتيجة انصراف المستثمرين إلى المضاربة على أسعار الدولار وأدوات الاستثمار الآخر.
فيروس كورونا يدفع المستثمرين نحو الذهب
وتراجعت أبرز أسعار الأسهم الأوروبية والآسيوية نتيجة المخاوف من فيروس كورونا مما دفع المستثمرين اللجوء الى المعدن الأصفر وقت الضبابية.
وارتفعت الأسعار 18% في العام الماضي لتبلغ أعلى مستوياتها منذ 2013 مع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.
ويُعتبر الذهب مخزنا آمنا للقيمة في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية ويصبح أكثر جاذبية حين تنخفض أسعار الفائدة مثلما حدث في العام الماضي.
لكن ارتفاع أسعار المعدن النفيس، التي بلغت مستويات قياسية ببعض العملات، تثبط الاهتمام بالحلي الذهبية والسبائك والعملات.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة مباشرة لفيروس «كورونا» في «مصر» .. الوباء اللعين يتسبب في إرتفاع «أسعار الذهب» بشكل جنوني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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