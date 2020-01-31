شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 10.8 مليار جنيه خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 10.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 708.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.6% عن الأسبوع الماضى، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 391.1 مليار جنيه إلى 400 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.3%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 204.5 مليار جنيه إلى 205.9 مليار جنيه بنسبة نمو 0.7%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 595.6 مليار جنيه إلى 605.9 مليار جنيه بنسبة نمو 1.7%، وصعد رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.3 مليار جنيه إلى 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو 7.7%.

وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 13918.84 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 538.04 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 0.87% مغلقًا عند مستوى 1395.11 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 2.07% مغلقًا عند مستوى 16099.11 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 6.56% ليغلق عند مستوى 560.12 نقطة.

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وبالنسبة للتداول، تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 9.7 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 796 مليون ورقة منفذة على 96 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 10.4 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 767 مليون ورقة منفذة على 84 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

أما بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 24.1 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 16.1 مليون ورقة منفذة على 717 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 29.78% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 70.22%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 1.8 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 380.7 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 50.1 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 605.1 مليون جنيه، بحجم تداول 257 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 33.3 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 2.4 مليار جنيه بحجم تداول 637.7 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 83.4 ألف عملية.