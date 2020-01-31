شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلق الرحلات بين بكين و ناجويا اليابانية والان نبدء بالتفاصيل

قالت شركة الاتحاد للطيران بأبوظبي اليوم الجمعة إنها علقت مؤقتا الرحلات بين بكين ومدينة ناجويا في اليابان بسبب انخفاض الطلب نتيجة تفشي فيروس كورونا في الصين.

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