شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الجمعة 31-1-2020 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب فى مصر، اليوم الجمعة 31 يناير، استقرار ملحوظ فى التعاملات الصباحية، مسجلة 694 جنيها للجرام بالنسبة لعيار 21، وهو العيار الرئيسى لسوق الصاغة فى مصر، بعد أن شهد السعر العالمى لأوقية الذهب استقرار واضح الساعات الماضية، لتتراوح ما بين 1579 إلى 1580 دولار، حتى صياغة هذه السطور.



أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم عيار 18 سجل 594.75 جنيه.

عيار 21 سجل 694 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 793.25 جنيه.

الجنيه الذهب 5552 جنيهاً.

أوقية الذهب 1580 دولار.

قال مجلس الذهب العالمى أمس الخميس إن الطلب على المعدن الأصفر على مستوى العالم تراجع عام 2019، إذ فاق ضعف المبيعات للمستهلكين الأفراد، الذين أحجموا عن الشراء جراء ارتفاع الأسعار، مشتريات ضخمة من جانب المستثمرين والبنوك المركزية.

وارتفع سعر المعدن النفيس حوالى 19% فى العام الماضى لتبلغ أعلى مستوياتها منذ 2013 مع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، قبل أن تسجل تراجعا بنهاية العام نفسه مع تقارب وجهات النظر بين أمريكا والصين بشأن التصعيد التجارى بين البلدين.

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ويُعتبر الذهب ملاذا آمنا للقيمة فى أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية ويصبح أكثر جاذبية حين تنخفض أسعار الفائدة مثلما حدث فى العام الماضي.

لكن ارتفاع أسعار المعدن النفيس، التى بلغت مستويات قياسية ببعض العملات، قلل الاهتمام بالمشغولات الذهبية والسبائك والعملات.

وقال أليستير هويت رئيس وحدة معلومات الأسواق لدى مجلس الذهب العالمى إن من المرجح أن يستمر هذا الحراك فى 2020، مع إقبال البنوك المركزية والمستثمرين الذين ينتابهم القلق على شراء الذهب وإحجام المستهلكين الأفراد. مضيفا ”لا أتوقع تبدد أى من هذه (العوامل) قريباً.

وقال المجلس فى أحدث تقرير فصلى لاتجاهات الطلب على الذهب إن الطلب العالمى بلغ 4355.7 طن فى العام الماضى بانخفاض قدره 1% مقارنة مع 4401 طن فى 2018.

وانتهى العام على أداء ضعيف، إذ قال المجلس إن الطلب فى الفترة بين أكتوبر وديسمبر بلغ 1045.2 طن بانخفاض 19 % مقارنة مع نفس الفترة من 2018.

على الجانب الآخر من السوق، قال مجلس الذهب إن المعروض العالمى من المعدن النفيس ارتفع 2 % إلى 4776.1 طن فى العام الماضى بفضل زيادة بنسبة 11 % فى عمليات إعادة التدوير، بحسب وكالة رويترز.