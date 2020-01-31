شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغرف يطمأن المواطنين: الخضروات والفاكهة آمنة من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربى، أن سوق الخضروات والفاكهة مستقر، ولا توجد أى مشاكل بسبب فيروس ( كورونا ) المنتشر فى الصين.

وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، رفعت تقريرها بعد رصد حالة السوق، بأنه لا توجد أي مشاكل من قريب أو بعيد في الخضروات والفاكهة بالسوق المحلى، وأن مصر لا تستورد خضروات وفاكهة من الصين حالياً، ولديها إنتاج محلي كبير ومتنوع بجانب استيراد بعض الأصناف من الاتحاد الأوروبي .

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وطمأن رئيس اتحاد الغرف التجارية، المواطنين بأن كافة أصناف الخضروات والفاكهة آمنة بالسوق المحلي مما أدى إلى انخفاض أسعار معظمها على اعتبار أن الأسعار تخضع لآليات العرض والطلب في ظل زيادة المعروض وتنوع منافذ البيع بالسوق، وهو ما أكد عليه تقرير الشعبة.

وأشاد رئيس اتحاد الغرف التجارية، بدور الشعبة فى متابعة حالة السوق باستمرار ورصد أى مستجدات قد تحدث سواء على مستوى الأسعار و توافر السلع أو تداعيات أى أحداث قد تطرأ على الساحة التجارية.