شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار فى البنك الأهلى اليوم الجمعة 31-1-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 31-1-2020 فى البنك الأهلى المصرى، 15.75 جنيه للشراء، و 15.85 جنيه للبيع، بينما سجل سعر اليورو 17.33 جنيه للشراء، و 17.48 جنيه للبيع، أما عن الجنية الإسترلينى فسجل 20.44 جنيه للشراء، و 20.77 جنيه للبيع، ويعد البنك الأهلى المصرى، أقدم وأكبر بنك فى مصر، تأسس فى 25 يونيو 1898، ويمتلك أضخم شبكة فروع فى مصر.

ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.

ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.

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فى انعكاس لجهوده المتنامية للتوسع فى الخدمات المصرفية الرقمية بشكل خاص ونشاط التجزئة المصرفية بشكل عام، منحت مجلة Global business outlook البنك الأهلى المصرى جائزتين جديدتين كأفضل بنك فى الخدمات المصرفية الرقمية وأفضل بنك فى التجزئة المصرفية فى مصر لعام 2019.

وفى تعقيب له على فوز البنك بالجائزتين الجديدتين أكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، على أن الجائزة التى تأتى من مجلة عالمية متخصصة فى مجال الاقتصاد والبنوك تعد دليلا واضحا على اهتمام البنك بتفعيل استراتيجيته الطموحة للتحول الرقمى والتى تدعم خطط الدولة فى هذا المجال وتهدف إلى تحويل المجتمع تدريجيا وبخطط مدروسة إلى مجتمع أقل استخداما للنقد.