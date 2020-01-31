شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البيع الرسمى للخام العمانى ينخفض إلى 64.89 دولار فى مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفيد حسابات لرويترز من واقع بيانات بورصة دبى للطاقة اليوم الجمعة أن سعر البيع الرسمى للخام العمانى فى مارس سينخفض 0.60 دولار إلى 64.89 دولار للبرميل.

سعر البيع الرسمى للخام العمانى فى مارس هو متوسط التسويات اليومية فى الساعة 0830 بتوقيت جرينتش على مدى يناير لعقد أقرب استحقاق.

وحُسب سعر البيع الرسمى لخام دبي، المحدد عند خصم 0.25 دولار للبرميل عن الخام العمانى فى بورصة دبى للطاقة، عند 64.64 دولار للبرميل لشهر مارس.

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وكانت دائرة شؤون النفط فى حكومة دبى، قد قالت إن الإمارة حددت الفرق الرسمى فى سعر خامها عن سعر العقود الآجلة للخام العمانى لشهر مارس بخصم 0.25 دولار للبرميل.

يُطبق فرق السعر على متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق للخام العمانى تسليم مارس في نهاية يناير لتحديد سعر البيع الرسمي لخام دبي تحميل مارس.