شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: عينة من القطاع غير الرسمى لتطوير منظومة البيانات الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، لمتابعة العمل بالتعداد الاقتصادى، واستعراض أهم مؤشراته، حيث أعرب اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فى بداية الاجتماع عن تقدير جهود الدكتورة هالة السعيد فى دعم الجهاز.

وخلال الاجتماع أكدت الدكتورة هالة السعيد على أهمية البيانات والإحصاءات بوصفها القاعدة الرئيسة الخاصة بعملية التنمية في مصر، موضحة أنه لا يمكن لأي وزارة أو جهة أن تعمل دون تلك القاعدة الأساسية، لافتة إلى أن البيانات والإحصاءات تُمكن صانع القرار من وضع خطط سليمة.

وأشادت وزيرة التخطيط، بدور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لافتة إلى السمعة والمصداقية الدولية الذى يحظى بها الجهاز من خلال عمله وبياناته، مؤكدة على حرص وزارة التخطيط على تقديم الدعم اللازم للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لتطوير المنظومة الاحصائية، لافتة إلى ضرورة الاهتمام فى الاستثمار ببياناتنا.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن التعداد الاقتصادى يعد نقلة وخطوة للأمام، لافتة إلى أنه للمرة الأولى يتم اتخاذ عينة من القطاع غير الرسمي فيما يخص تطوير المنظومة الجديدة الخاصة بالبيانات الاقتصادية في مصر، فضلًا عن دمج العمالة خارج المنشآت بما يفيد قطاع المشروعات الصغيرة والقطاع الاقتصادي بشكل عام.

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بدوره، أشاد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بدعم وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للجهاز والعاملين به، مؤكدًا على ضرورة وضع آلية تسمح من خلال هيئات ومؤسسات الدولة بوجود إطار شامل بكل الأنشطة الاقتصادية في مصر.

وتناول التقرير أقل المحافظات مساهمة في القطاع غير الرسمى، والتي تمثلت في محافظات جنوب سيناء بنسبة 0.04٪ وشمال سيناء بنسبة 0.11والوادي الجديد بنسبة0.11٪ والبحر الأحمر 0.02٪، وتمثلت أقل الأنشطة مساهمة في القطاع غير الرسمي وفقًا للتقرير في نشاط المعلومات والاتصالات بنسبة0.09٪والتشييد والبناء بنسبة 0.11٪.

وأوضح التقرير أن العمل الميداني للتعداد الاقتصادى، استمر لمدة ثمانية أشهر بدءًا من نوفمبر 2018 وحتى نهاية يونيو 2019، حيث شارك بالأعمال الميدانية 1200 مشتغل من الباحثين، والمراجعين والمشرفين، ومراقبي الجودة، والمرور الفني، والدعم الفني وغيرهم.

وتضمنت مرحلة التدريب للعمل الميداني وفقًا للتقرير إعداد برنامج تدريبي لتأهيل المشتغلين بالمستويات المطلوبة والتأكيد على أهمية الحصول على بيانات دقيقة وسليمة لإنجاح التعداد الاقتصادي، ليتم اختيار المشتغلين من أكفأ العناصر وذوي الخبرة في العمل الميداني والإحصائي، كما تم تنفيذ التدريب بالأسلوب المركزي لإنجاح التعداد الاقتصادي ليغطى هذا التدريب التعريف بكل المفاهيم والمصطلحات الواردة بالاستمارات، وكذا التدريب العملي على كيفية استيفاء الاستمارات بكل أنواعها.