شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسهم أوروبا بالمستهل بدعم مكاسب أسهم شركات الطيران والتعدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الأسهم الأوروبية، فى التعاملات المبكرة، اليوم الجمعة، بدعم من مكاسب حققتها أسهم شركات الطيران والتعدين، فى اليوم الذى تُنهى فيه المملكة المتحدة رسميا عضويتها التى استمرت 40 عاما فى الاتحاد الأوروبي، وما زال المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية، الذى ارتفع 0.3% بحلول الساعة 0811 بتوقيت جرينتش، يتجه صوب تسجيل ثانى انخفاض أسبوعى على التوالى بفعل المخاوف من تفشى فيروس كورونا فى الصين والذى أودى حتى الآن بحياة 200 شخص.

وتشجع المستثمرون أيضا من إحجام منظمة الصحة العالمية عن فرض قيود على السفر والتجارة إلى الصين، حتى مع إعلانها أن تفشى الفيروس يشكل حالة طوارئ عالمية.

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وحقق قطاع السفر والترفيه وكذلك التعدين، وهما من بين القطاعات الفرعية الأوروبية الأكثر تضررا هذا الأسبوع، أداء يفوق أداء سائر السوق.

ونزل سهم بانكو ساباديل الإسبانى 7.3% بعد أن تحول إلى الخسارة فى الربع الأخير من العام الماضى على أساس سنوى بسبب ارتفاع فاق التوقعات لمخصصات القروض الرديئة وخسائر فى وحدته التابعة البريطانية تي.إس.بي.