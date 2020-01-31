شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات: المركز التقنى لخدمات ذوى الإعاقة يفوز بجائزة التميز المؤسسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز المركز التقنى لخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة، الذى دشنته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بجائزة CIO 100، التى تُمنح للمشروعات الابتكارية والرائدة فى الشرق الأوسط؛ تسلمت الجائزة الدكتورة عبير شقوير مستشار وزير الاتصالات تكنولوجيا المعلومات للمسئولية والخدمات المجتمعية خلال الحفل السنوى لتوزيع الجوائز فى نسخته الثانية عشرة الذى نظمته مجموعة CPI الإعلامية بمدينة دبى الإماراتية.

وبهذه المناسبة؛ أوضحت الدكتور عبير شقوير مستشار وزير الاتصالات، أن المركز التقنى لخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة يعد من المؤسسات المتفردة من نوعها على مستوى المنطقة العربية والشرق الأوسط وأفريقيا؛ حيث يوفر المركز حلولا تكنولوجية متكاملة كمركز اتصال يعمل كوسيط لتمكين الأشخاص ذوى الاعاقات السمعية وإعاقات التخاطب من التواصل هاتفياً مع خدمات الطوارئ كالنجدة والإسعاف والمطافئ وغيرها.

Advertisements

وأضافت "شقوير"، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أن فوز المركز التقنى لخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة بهذه الجائزة جاء بعد توافر كل الشروط التى تؤهله للحصول عليها والتى تشمل إثبات التميز فى مجالين رئيسيين هما: الابتكار التكنولوجى والذى يعكس مدى استخدام المؤسسة لتكنولوجيا المعلومات بطريقة ابتكارية وتمكين طرق ابتكارية جديدة لممارسة الأعمال داخليًا أو خارجياً، إلى جانب القيمة المضافة للأعمال التى تعكس التأثير الإيجابى الذى يمكن قياسه، والذى أحدثه المشروع على نتائج أعمال المؤسسة.

هذا وتمنح جائزة CIO 100 للتميز المؤسسى فى تكنولوجيا الأعمال سنوياً لأفضل 100 مؤسسة بمنطقة الشرق الأوسط والأشخاص المتميزين العاملين بها الذين يستخدمون تكنولوجيا المعلومات بطرق مبتكرة لتقديم أعمال هامة وذات أثر ملموس، سواء من خلال خلق ميزة تنافسية، أو تحسين العمليات التجارية، وتمكين النمو، والمشاركة بشكل أعمق مع العملاء والموردين أو عن طريق التحول الرقمى للأعمال.