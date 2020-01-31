شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصاديون ورياضيون ينعون خالد بشارة الرئيس التنفيذى لأوراسكوم ونادى الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى العديد من الاقتصاديين والرياضيين، خالد بشارة الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للتنمية، المالكة لنادى الجونة، والذى توفى صباح اليوم الجمعة، أثر حادث أليم.

ونشر الحساب الرسمى لنادى الجونة، نعى على حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، كتب فيه: "ببالغ الحزن ينعى نادى الجونة رحيل المهندس خالد بشارة رئيس مجلس إدارة النادى، والذى ودعنا فى الساعات الأولى من صباح اليوم إثر حادث أليم..نسأل لأهله ومحبيه الصبر والسلوان".

وكتب محمود فايز أحد أعضاء الجهاز الفنى للمنتخب المصرى القومى لكرة القدم الأسبق، على حسابه الشخصى نعى لرحيل "بشارة" :"ربنا يتولاك برحمته الصديق المحترم خالد بشارة المدير التنفيذى لشركة أوراسكوم ورئيس مجلس إدارة شركة الجونة..البقاء لله وربنا يجعلك فى مكان أحسن..توفى إلى رحمة الله نتيجة حادث أليم على الدائرى".

وكتب البرلمانى، محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب على حسابه بتويتر :"إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يتولاك برحمته ويغفر لك أخى الغالى خالد بشارة الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم ورئيس مجلس إدارة شركة الجونة..خالص العزاء للأسرة الكريمة".

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فيما كتب العديد من أصدقاء خالد بشارة على حسابه الشخصى على فيس بوك، نعى لرحيله، منهم محسن عادل الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار السابق :" رحمة الله عليك يا خالد ...ربنا يصبر أهلك وحبايبك".



نعى كريم سعيد



نعى محمد أبو حامد



نعى نادى الجونة



نعى خالد فايز