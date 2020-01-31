اقتصاديون ورياضيون ينعون خالد بشارة الرئيس التنفيذى لأوراسكوم ونادى الجونة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى العديد من الاقتصاديين والرياضيين، خالد بشارة الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للتنمية، المالكة لنادى الجونة، والذى توفى صباح اليوم الجمعة، أثر حادث أليم.
ونشر الحساب الرسمى لنادى الجونة، نعى على حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، كتب فيه: "ببالغ الحزن ينعى نادى الجونة رحيل المهندس خالد بشارة رئيس مجلس إدارة النادى، والذى ودعنا فى الساعات الأولى من صباح اليوم إثر حادث أليم..نسأل لأهله ومحبيه الصبر والسلوان".
وكتب محمود فايز أحد أعضاء الجهاز الفنى للمنتخب المصرى القومى لكرة القدم الأسبق، على حسابه الشخصى نعى لرحيل "بشارة" :"ربنا يتولاك برحمته الصديق المحترم خالد بشارة المدير التنفيذى لشركة أوراسكوم ورئيس مجلس إدارة شركة الجونة..البقاء لله وربنا يجعلك فى مكان أحسن..توفى إلى رحمة الله نتيجة حادث أليم على الدائرى".
وكتب البرلمانى، محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب على حسابه بتويتر :"إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يتولاك برحمته ويغفر لك أخى الغالى خالد بشارة الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم ورئيس مجلس إدارة شركة الجونة..خالص العزاء للأسرة الكريمة".
فيما كتب العديد من أصدقاء خالد بشارة على حسابه الشخصى على فيس بوك، نعى لرحيله، منهم محسن عادل الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار السابق :" رحمة الله عليك يا خالد ...ربنا يصبر أهلك وحبايبك".
نعى كريم سعيد
نعى محمد أبو حامد
نعى نادى الجونة
نعى خالد فايز
كان خالد بشارة قد تخرج من الجامعة الأمريكية بالقاهرة التى حصل منها على شهادة التخصص في علوم هندسة الحاسب الآلي عام 1993 ليحصل بعد ذلك على مجموعة من دراسات إدارة الإعمال المتطورة من جامعة ستانفورد والمعهد الأمريكي للمصارف والتمويل.
التحق بشارة بشركة مايكروبلاس عام 1993 للعمل بها بعد تخرجه، ولكن مع بدء الحكومة المصرية فى منح تراخيص للشركات الخاصة لتقديم خدمات الانترنت دشن مع مجموعة من الأصدقاء شركة لينك دوت نت التى استحوذت في ذلك الحين على شركة مايكروبلاس، ويتجاوز رأسمالها مليون جنيه، وهو رقم كبير في ذلك الوقت وتوزعت ملكيتها بين 12 مستثمرا كان بشارة أحدهم، قبل أن يتم دمجها فى شركة لينك إيجبت لتتحول إلى كيان جديد عام 2000 تحت اسم لينك دوت نت التي حققت نجاحا مبهرا وتحولت في فترة وجيزة لأكبر شركة انترنت في المنطقة العربية.
وبعدها تولى خالد بشارة، شركة ويند الإيطالية، ونجح فى تحويلها من الخسائر إلى أرباح، وكان أحد أفراد فريق العمل الذي حقق صفحة الاستحواذ على شركة ويند لصالح شركة ويذر للاستثمارات بقيمة تجاوزت 17.2 مليار يورو، واختير بعدها في 2003 مديرا لقطاع الاتصالات الثابتة وخدمات الانترنت بشركة ويند.
وشغل خالد بشارة، العضو المنتدب لمجموعة أوراسكوم تيليكوم القابضة، قبل أن يستقيل ويشغل منصب الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة.
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