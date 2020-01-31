شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يبتعد عن أعلى مستوى فى 8 أسابيع قبيل بيانات الإنفاق الاستهلاكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مبتعدا على أعلى مستوى فى ثمانية أسابيع ، مع استمرار عمليات البيع لجني الأرباح ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن مستويات الإنفاق الاستهلاكي فى الولايات المتحدة ،والتي توفر أدلة قوية حول متانة مسار نمو أكبر اقتصاد فى العالم.

تراجع مؤشر الدولار بحوالي 0.1 % إلى مستوى 97.79 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.87 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.97 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.25 ، فى أول خسارة خلال الستة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى ثمانية أسابيع عند 98.19 نقطة.

على صعيد تعاملات شهر كانون الثاني/يناير ،حقق مؤشر الدولار الأمريكي حتى الآن ارتفاعا بنسبة 1.3% ، بصدد تحقيق ثاني مكسب شهري خلال الثلاثة أشهر الأخيرة ،و بأكبر مكسب شهري منذ تموز/ يوليو الماضي.

يعاذ هذا المكسب الشهري الضخم ، إلى تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ،فى ظل ارتفاع المخاطر بالأسواق المالية ، حيث لا يزال فيروس كورونا الجديد ينتشر على نطاق واسع فى الصين ،الأمر الذي من المؤكد أن يؤثرا سلبا على ثاني أكبر اقتصاد فى العالم.

Advertisements

فى أحدث البيانات الرسمية فى الصين ،ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد فى البلاد إلى 9,692 حالة ،وزادت الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس القاتل إلى 213 حالة.

الأمر الذي دفع الحكومة الصينية إلى تعزيز الإجراءات الوقائية وفرض قيود على السفر ، وقررت تمديد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة لمدة ثلاثة أيام حتى 2 شباط/فبراير المقبل.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية يوم الخميس أن تفشي فيروس كورونا فى الصين ،وانتشاره إلى نحو 18 دولة ، يشكل حاليا حالة طوارئ صحية عامة ، لكنها فى الوقت نفسه عارضت القيود المبالغ فيها على حركة السفر والتجارة الدولية.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق ، بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ، عن مستويات الإنفاق الاستهلاكي ،الذي يمثل نحو 70% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي ، توفر تلك البيانات أدلة قوية حول متانة مسار نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الرابع من العام الماضي.

ويصدر بحلول الساعة 15:00 غرينتش مؤشر الإنفاق الشخصي لشهر كانون الأول/ديسمبر المتوقع ارتفاع بنسبة 0.3% من ارتفاع بنسبة 0.4% فى تشرين الثاني/نوفمبر ،ومؤشر الدخل الشخصي لنفس الشهر المتوقع ارتفاع بنسبة 0.3% من ارتفاع بنسبة 0.5% الشهر السابق.

ويصدر أيضا مؤشر نفقات الاستهلاكي الشخصي الأساسية سنويا المتوقع ارتفاع بنسبة 1.7% فى كانون الأول/ديسمبر من ارتفاع بنسبة 1.5%بالقراءة السابقة.