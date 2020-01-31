شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار المستهلكين فى أوروبا طبقا للتوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأوروبي الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش التقديرات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر كانون الثاني/يناير مرتفعة بنسبة 1.4% ، طبقا لتوقعات الخبراء ارتفاع بنسبة 1.4% ، أفضل من القراءة السابقة ارتفاع 1.3%.

وباستبعاد أسعار الغذاء والوقود سجل المؤشر ارتفاعا بنسبة 1.1%، أقل من التوقعات الخبراء التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.2% ،أقل من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 1.3 %.