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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتفع لليوم الثالث على التوالي استنادا على تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، استنادا على تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، لكنها بصدد تكبد خسارة بفعل مخاوف الاقتصاد الصيني جراء تفشي فيروس كورونا الجديد.
ارتفعت أسعار الفضة بحوالي 0.5% إلى مستوي 17.91$ ، من مستوي الافتتاح عند 17.82$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 17.79$.
حققت أسعار الفضة بالأمس ارتفاعا بنسبة 1.5% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.
تراجع مؤشر الدولار يوم الجمعة بنحو 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.
يأتي هذا التراجع فى مستويات الدولار الأمريكي ، بعد انتعاش احتمالات قيام البنك الفيدرالي الاتحادي بخفض معدلات الفائدة الأمريكية لمرة واحدة على الأقل هذا العام ، بعدما أشار المركزي الأمريكي هذا الأسبوع إلى عدم الرضاء عن ابتعاد التضخم عن المستهدف عند 2%.
وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الحالي ،فقدت أسعار الفضة حتى الآن نسبة واحد بالمئة ، بصدد تكبد ثالث خسارة أسبوعية خلال شهر ، بفعل مخاوف تضرر الاقتصاد الصيني " أكبر اقتصاد مستهلك للمعادن والسلع فى العالم " جراء تفشي فيروس كورونا الجديد فى البلاد.
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