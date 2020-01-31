كوكاكولا يحلق عالياً – تحليل – 31-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسى سهم كوكاكولا (KO) باللون الأخضر في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب قوية بلغت نسبتها 3.25% بما يعادل 1.85 نقطة ليستقر السهم عند سعر 58.86 دولار، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة الحالي 58.57، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 58.86، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 60.45.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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