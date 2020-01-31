سيتي جروب يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل – 31-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم سيتي جروب (C) في آخر جلساته، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض بعضاً من خسائره السابقة، وأيضاً ليحاول تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 1.24% بما يعادل 0.95 نقطة ليستقر السهم عند سعر 77.43 دولار، ولكن بالرغم من ارتفاع السهم إلا أنه يتأثر بخروجه من نطاق قناة سعريه صاعدة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا تشير توقعاتنا إلى عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 78.62، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 73.06.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه
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