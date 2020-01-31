كاتربللر يكسر خط اتجاه هابط – تحليل – 31-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم كاتربللر (CAT) في آخر جلساته، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب الشديد مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.30% بما يعادل -0.41 نقطة ليستقر السهم عند سعر 135.37 دولار، وقد حاول السهم تقليص بعضاً من خسائره، في الوقت الذي يحاول فيه تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، ولكن بالرغم من ذلك إلا أن السهم كسر خط اتجاه صاعد على المدى القصير، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 139.20، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 129.32.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
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