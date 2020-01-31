شكرا لقرائتكم خبر عن بايدو يعاني من الضغط السلبي – تحليل – 31-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم بايدو (BIDU) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط الضغط السلبي المستمر للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.58% بما يعادل -0.73 نقطة ليستقر عند سعر 125.74 دولار، ويأتي انخفاض السهم بالرغم من تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، وأيضاً وسط بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 121.34، ليستهدف بعدها مستوى الدعم المهم 113.43.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه