شكرا لقرائتكم خبر عن بايدو يعاني من الضغط السلبي – تحليل – 31-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم بايدو (BIDU) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط الضغط السلبي المستمر للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.58% بما يعادل -0.73 نقطة ليستقر عند سعر 125.74 دولار، ويأتي انخفاض السهم بالرغم من تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، وأيضاً وسط بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 121.34، ليستهدف بعدها مستوى الدعم المهم 113.43.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه
كانت هذه تفاصيل خبر بايدو يعاني من الضغط السلبي – تحليل – 31-01-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.