شكرا لقرائتكم خبر عن ثري إم يحول خسائره إلى مكاسب – تحليل – 31-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم ثري إم (MMM) لأدنى سعر له في آخر جلساته عند 158.78، ارتد منه ارتفاعاً ليحول خسائره تلك إلى أرباح في نهاية التداولات، ليغلق السهم على ارتفاع بلغت نسبته 0.31% بما يعادل 0.51 نقطة ليستقر السهم عند سعر 162.51 دولار، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض بعضاً من خسائره السابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 159.25، ليستهدف بعدها مستوى الدعم المحوري 150.75.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه