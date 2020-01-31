شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 31-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بالانخفاض ليصل إلى هدفنا المنتظر عند 0.6670، ونرجّح تجاوز هذا المستوى لفتح الطريق أمام امتداد الموجة الهابطة واستهداف مستوى 0.6615 كمحطة رئيسية تالية، ليبقى الاتجاه الهابط مسيطراً خلال الجلسات القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 0.6820 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6670 والمقاومة 0.6750

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط