شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 31-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر عقود خام برنت للانخفاض والاقتراب من حاجز 57.00 دولار، مدعوماً بسلبية مؤشر ستوكاستيك التي تظهر بوضوح من خلال الإطار الزمني لأربع ساعات، لنحتفظ بسيناريو الاتجاه الهابط الذي يحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 56.00، بينما يمثل الثبات دون مستوى 59.60 الشرط الأهم لاستمرار الموجة الهابطة المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 56.50 والمقاومة 59.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط