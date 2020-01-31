شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 31-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر النفط تداولاته السلبية بعد الارتفاع الذي شهده في الجلسات الماضية، ويظهر مؤشر ستوكاستيك تشبّع واضح في الشراء، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، حيث ينتظم السعر داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، مع التذكير بأن أهدافنا تبدأ بكسر مستوى 51.80 لتأكيد فتح الطريق أمام زيارة مستوى 50.00 كمحطة تالية، مع الانتباه إلى أن استمرار الموجة الهابطة يشترط الثبات دون مستوى 54.60.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 51.00 والمقاومة 54.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط