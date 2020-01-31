شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 31-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الفضة حول المتوسط المتحرك 50، وبما أن السعر فوق 17.60، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة للفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن هدفنا الأول يتواجد عند 18.38، مع الانتباه إلى أن كسر 17.60 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر لزيارة مستوى 16.96 مبدئياً.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.60 والمقاومة 18.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد