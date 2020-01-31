شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 31-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الذهب بإيجابية ليهاجم المقاومة المحورية 1575.90 ويتحرك فوقها، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لاستعادة المسار الصاعد من جديد، لكننا بحاجة للحصول على إغلاق يومي فوق هذا المستوى لتأكيد استمرار الارتفاع خلال الجلسات القادمة، أو كسر الدعم 1563.35 للتحول نحو الانخفاض.

وبالتالي، فإن موقفنا الحيادي سيبقى قائماً إلى أن يؤكد السعر اختراق أحد المستويات المذكورة أعلاه، مع الإشارة إلى أن تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق موضحة في تقريرنا الصباحي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1555.00 والمقاومة 1590.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير