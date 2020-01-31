شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر نيكى بنسبة 0.1% بالختام.. ويسجل أسوأ أداء أسبوعى فى 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق المؤشر نيكى، مرتفعاً، اليوم الجمعة، بدعم من بعض نتائج الأعمال والتوقعات الإيجابية للشركات، على الرغم من أن المؤشر القياسى سجل أسوأ انخفاض أسبوعى فى 6 أشهر بفعل المخاوف من فيروس كورونا سريع الانتشار فى الصين.

وارتفع المؤشر نيكى 0.1% ليغلق عند 23205.18 نقطة، لكنه خسر 2.6% فى الأسبوع، وتراجع المؤشر بنسبة 1.9% فى يناير هو أول هبوط شهرى له منذ أغسطس من العام الماضى.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا 0.6% إلى 1684.44 نقطة لينهى أسبوعا صعبا.

وما زال المستثمرون يشعرون بالقلق إزاء الكيفية التى قد يحدث بها الفيروس اضطرابا فى الاقتصاد العالمى، مع إعلان منظمة الصحة العالمية أن تفشى الفيروس حالة طوارئ صحية عالمية.

كما كانت المعنويات مدفوعة اليوم بمجموعة من نتائج الأعمال الإيجابية لشركات يابانية.

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وارتفع سهم فوجيتسو 12% لأعلى مستوى فى 18 شهرا، بعد أن رفعت شركة تكنولوجيا المعلومات العملاقة توقعاتها للأرباح والتوزيعات النقدية، وأعلنت عن إعادة شراء أسهم.

وقفز سهم انريتسو كورب 7.8% أيضا بفضل أرباح إيجابية بسبب الطلب القوى المرتبط بشبكات الجيل الخامس للهاتف المحمول.

كما تلقت تشوجاى للأدوية الدعم من أرباح قوية، ليرتفع سهم ثانى أكبر شركة يابانية لصناعة الأدوية من حيث رأس المال السوقى 7.6%.

على الجانب الآخر أغلق سهم نينتندو عند أدنى مستوى فى 3 أشهر جراء عمليات بيع لجنى الأرباح. وحققت شركة ألعاب الفيديو أعلى ربح فصلى فى 10 سنوات بفضل طلب قوى على جهاز سويتش ورفعت توقعاتها لمبيعات الجهاز للعام بالكامل.

وانخفض سهم سكرين هولدينجز لإنتاج آلات صناعة الرقائق 6.5% بعد أن تراجع بالحد الأقصى اليومى البالغ 19.3% أمس الخميس، عقب خفض مفاجئ من الشركة لتقديراتها للأرباح.