شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب بصدد تحقيق ثاني مكسب شهري على التوالي بفعل انتشار فيروس كورونا فى الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ، لتقترب مرة أخرى من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بصدد تحقيق ثاني مكسب شهري على التوالي ، بفضل تسارع الطلب على المعدن كملاذ آمن ، بفعل تصاعد المخاوف حيال انتشار فيروس كورونا الجديد فى الصين.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.3% إلى 1,578.28$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,573.74$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,570.82$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.2% ، فى ثاني خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح ، من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 1,588.43$ للأونصة.

على صعيد تعاملات كانون الثاني/يناير ، حققت أسعار الذهب حتى الآن ارتفاعا بنسبة 3.75% ، بصدد تحقيق ثاني مكسب شهري على التوالي ،وبأكبر مكسب شهري منذ آب/أغسطس الماضي ، بفضل تسارع الطلب على المعدن كملاذ آمن.

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فى ظل الأضرار الاقتصادية المحتملة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا فى الصين ، يعزف المستثمرين عن المخاطرة فى الأصول ذات العائد المرتفع ،تركيزا على شراء أصول الملاذات الآمنة ،وعلى رأسها الذهب والين الياباني.

فى أحدث البيانات الرسمية فى الصين يوم الجمعة ،ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد فى البلاد إلى 9,692 حالة ،وزادت الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس القاتل إلى 213 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية يوم الخميس أن تفشي فيروس كورونا فى الصين ،وانتشر إلى نحو 18 دولة ، يشكل حاليا حالة طوارئ صحية عامة ، لكنها فى الوقت نفسه عارضت القيود المبالغ فيها على حركة السفر والتجارة.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس دون أي تغيير يذكر ، ليستمر الإجمالي عند 903.5 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 7 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.