شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقبع عند أدنى مستوى فى 3 أشهر فى ظل ارتفاع عدد الوفيات بسبب انتشار فيروس كورونا فى الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، مقتربة من ملامسة أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، فى ظل ارتفاع عدد الوفيات بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا الجديد فى الصين ،الأمر الذي دفع منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ صحية عامة.

تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 52.76$ ، من مستوى الافتتاح عند 52.91$، وسجل أعلى مستوي عند 53.33$ ،وانخفض خام برنت إلى مستوي 57.85$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 59.11$ ، وسجل أعلى مستوي عند 59.58$.

عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،فقد الخام الأمريكي نسبة 0.3% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،وسجل أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 51.69$ للبرميل ،و انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.7% ،وسجلت مستوي 57.75$ للبرميل الأدنى منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

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فى الصين ،أعلنت السلطات الصحية يوم الجمعة ،ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد فى البلاد إلى 9,692 حالة ،وزادت الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس القاتل إلى 213 حالة.

ويعد انتشار الوباء الجديد فى الصين ، مصدر قلق كبير فى الأسواق العالمية ،حيث من المحتمل فرض المزيد من القيود على السفر والرحلات ، وهو ما سوف يؤثر بلا أدنى شك على مستويات الطلب على الوقود فى ثاني أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية يوم الخميس أن تفشي فيروس كورونا فى الصين ،وانتشاره إلى نحو 18 دولة ، يشكل حاليا حالة طوارئ صحية عامة ، لكنها فى الوقت نفسه عارضت القيود المبالغ فيها على حركة السفر والتجارة.