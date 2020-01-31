شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين بصدد تحقيق أكبر مكسب شهري منذ مايو 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الجمعة بفعل نشاط ملحوظ لعمليات البيع لجني الأرباح ، بعدما سجلت فى وقت سابق من تعاملات الأمس أعلى مستوى فى شهرين ونصف ، لكنها بصدد تحقيق أكبر مكسب شهري منذ أيار/مايو 2019 ، بفضل تسارع مستويات الطلب الاستثماري على أكبر عملة مشفرة فى العالم ، خاصة طلب التحوط من المخاطر ، فى ظل تصاعد حالة الذعر التي تسيطر على الأسواق ، بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد فى الصين.

فى بورصة "بتستامب" تراجعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 207$ بما يعادل نسبة 2.2% إلى 9,303$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 9,510$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 9,529$.

أنهت أسعار البتكوين تعاملات الأمس مرتفعة بنسبة 2.3% ،وسجلت أعلى مستوى فى شهرين ونصف عند 9,570$ ، بعد تمسك العملة المشفرة الرائدة بالتداول أعلى مستويات 9,000$.

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة بحوالي 5 مليار$ إلى إجمالي 257 مليار$ ، بسبب موجة التصحيح التي تسيطر على تعاملات البتكوين وبعض العملات الرئيسية الأخرى.

وقفزت القيمة السوقية فى وقت سابق من تعاملات الخميس إلى إجمالي 263 مليار$ ، والذي يعد أعلى مستوى منذ 24 أيلول/سبتمبر الماضي.

على صعيد تعاملات كانون الثاني/يناير ،والتي تنتهي رسميا عند تسوية الأسعار اليوم ، حققت أسعار البتكوين حتى الآن ارتفاعا بنسبة 30% ، بصدد تحقيق أول مكسب شهري خلال الثلاثة أشهر الأخيرة ،وبأكبر مكسب شهري منذ أيار/مايو 2019.

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ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الافتراضية من حوالي 184 مليار$ فى 3 كانون الثاني/يناير الجاري إلى 263 مليار$ فى 30 كانون الثاني/يناير ، بما يعاني اكتساب السوق حوالي 79 مليار$ فى نحو شهر بما يعادل نسبة 43% ، فى علامة صحية جديدة لسوق التشفير فى مطلع عام 2020.

دعم هذا المكسب الشهري الضخم ، تسارع مستويات الطلب الاستثماري على أكبر عملة رقمية فى العالم ، ولا سيما طلب التحوط من المخاطر.

ركز المستثمرين على تعزيز مراكز البتكوين تحوطا من المخاطر المرتفعة بالأسواق ، خاصة تفاقم انتشار فيروس كورونا القاتل فى الصين ،والذي أصبح وباءا عالميا كما أعلنت منظمة الصحة العالمية يوم الخميس 30 كانون الثاني/يناير.

تفشي فيروس كورونا الجديد الذي بدأ فى الصين تدريجيا وانتقل بالفعل إلى عدد من البلدان فى جميع أنحاء العالم ،الأمر الذي خلق حالة من الذعر بين المستثمرين مع ارتفاع عدد القتلى إلى 213 حالة وإصابة أكثر من 9,692شخص.

فى السابق ،لم تقدم مثل هذه الأحداث غير المتوقعة للمستثمرين الكبار ، طريقة فعالة من حيث الحاجة إلى التحوط فى محافظ التشفير الخاصة بهم ، لكن مع إطلاق خيارات البتكوين مؤخرا وبعض المنتجات الأخرى ،أصبح للمستثمرين القدرة حاليا لحماية محافظهم الاستثمارية باستخدام استراتيجيات الخيارات المختلفة.

يعتقد التاجر المخضرم المشهور "بيتر براندت " أن عملة البتكوين قد بلغت أدنى مستوياتها ،ومن غير المرجح أن تنخفض مرة أخرى إلى مستويات 6,000$ ، بفضل تراكم الأيدي القوية عند تلك المستويات.

ونصح براندت تجار التشفير بعدم السعي لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل فى العملة الرقمية البتكوين ،ولكن وضع أنفسهم فى إطار تحقيق مكاسب طويلة الأجل.