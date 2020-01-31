شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتراجع قبيل بيانات النمو والتضخم فى أوروبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس مقابل الدولار ضمن عمليات تعافي من أدنى مستوى فى ثمانية أشهر ، بصدد تكبد خسارة شهرية هي الأكبر منذ تموز/يوليو الماضي ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة فى أوروبا ، عن النمو الاقتصادي خلال الربع الرابع من العام الماضي ،وعن مستويات التضخم الرئيسية خلال كانون الثاني/يناير.

تراجع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.15% إلى 1.1016$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1031 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.1035$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.2% مقابل الدولار ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثمانية أسابيع عند 1.0992$ المسجل فى اليوم السابق.

وعلى صعيد تعاملات كانون الثاني/يناير ،فقدت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" نسبة 1.8% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثاني خسارة شهرية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة ،و بأكبر خسارة شهرية منذ تموز/ يوليو2019.

تعاذ تلك الخسارة الشهرية ، إلى نتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي فى 23 كانون الثاني/يناير الجاري ، والتي زادت من احتمالات خفض معدلات الفائدة الأوروبية خلال العام الجاري ،بما يعني اتساع الفجوة الحالية بين السياسة النقدية فى أوروبا والولايات المتحدة.

وضغط على العملة الأوروبية أيضا تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي فى دافوس ،والتي هدد خلالها بفرض رسوم على المنتجات الأوروبية فى حال لم يتم إبرام اتفاق تجاري عادل.

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ومن شأن حرب تجارية عبر المحيط الأطلسي أن تدمر آفاق النمو فى منطقة اليورو ،و تخفض توقعات التضخم ،فى أحدث التقارير عن التوقعات الاقتصادية العالمية الصادر عن صندوق النقد الدولي.

أشار المحللون إلى علامات على استقرار الاقتصاد الأوروبي ،لكنهم حذروا من أن المخاطر الجيوسياسية مثل السياسات التجارية ،سوف تعوق مسار النمو الاقتصادي.

وفى حال تفاقم الحرب التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ،سيتعين على الكتلة الاقتصادية الموحدة أن ترد بالمثل على الإجراءات الأمريكية ،وحينها سوف تزداد احتمالات قيام المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة والضغط على سعر صرف اليورو.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم عدد من البيانات الهامة فى أوروبا ، عن نمو الاقتصاد الأوروبي خلال الربع الرابع من العام الماضي ،وعن مستويات التضخم الرئيسية فى منطقة اليورو خلال كانون الثاني /يناير ، البيانات الإيجابية سوف تدعم مستويات اليورو مقابل معظم العملات العالمية.

تصدر بحلول الساعة 10:00 جرينتش القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي فى أوروبا المتوقع نمو بمعدل 0.2% خلال الربع الرابع /2019 ،وسجل الاقتصاد الأوروبي نموا بمعدل 0.2% خلال الربع الثالث ،وبالقراءة السنوية المتوقع نمو بمعدل 1.1% من نمو بمعدل 1.2% الربع السابق.

وتصدر بنفس التوقيت القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر كانون الثاني/يناير المتوقع ارتفاع بنسبة 1.4% من ارتفاع بنسبة 1.3% فى كانون الأول/ديسمبر ،و باستبعاد أسعار الغذاء والوقود المتوقع ارتفاع بنسبة 1.2% من ارتفاع بنسبة 1.3% الشهر السابق.