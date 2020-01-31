شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الذهب عالمياً مع تهدئة الصحة العالمية للمخاوف بشأن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بعد أن قالت منظمة الصحة العالمية إن التدابير التى اتخذتها الصين قد تسيطر على تفشى فيروس كورونا، وأظهرت مسوح مؤشرات على الاستقرار فى ثانى أكبر اقتصاد فى العالم، لكن المعدن النفيس ارتفع 3.7% منذ بداية الشهر الجارى، ويتجه لتسجيل أفضل مكسب شهرى منذ أغسطس، فى الوقت الذى أجج فيه انتشار الوباء مخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمى.

وبحلول الساعة 0646 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب فى المعاملات الفورية 0.1% إلى 1572.96 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1578.30 دولار.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الخميس أن تفشى فيروس كورونا أصبح حالة طوارئ عالمية، لكنها عارضت فرض قيود على السفر أو التجارة مع الصين وقالت إن الإجراءات التى تتخذها بكين كفيلة بتغيير الوضع.

وأودى فيروس كورونا الجديد حتى الآن بحياة 213 شخصا فى الصين وانتشر إلى ما لا يقل عن 22 دولة، بينما أصاب بالشلل العديد من الأقاليم فى ثانى أكبر اقتصاد فى العالم عبر العزل وتقييد السفر وإغلاق الشركات.

ويُعتبر الذهب ملاذا آمنا فى أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية.

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وارتفعت الأسهم الآسيوية قليلا فى الوقت الذى يأمل فيه المستثمرون فى أن يتم احتواء الوباء الصينى قريبا، بينما أظهرت مسوح استقرار نشاط المصانع الصينية وشركات الخدمات هذا الشهر بعد تحسن أكبر فى المعنويات.

ومما ضغط على الذهب أكثر أن ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات، مما يقلص تكلفة المعدن الأصفر على حائزى بقية العملات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، خسر البلاديوم 0.1% إلى 2307.02 دولار للأوقية، وتتجه أسعار المعدن للارتفاع 19% منذ بداية الشهر الجارى، وهو أفضل أداء منذ نوفمبر 2016، لكنها تراجعت نحو 5% هذا الأسبوع.

واستقرت الفضة عند 17.82 دولار وتراجعت 1.4% فى الأسبوع، وهو أسوأ أداء منذ الأسبوع المنتهى فى السادس من ديسمبر، وتراجع البلاتين 0.1% إلى 976.16 دولار ويمضى على مسار التراجع 2.5% فى الأسبوع فى أكبر انخفاض منذ أوائل نوفمبر.